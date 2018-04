Straaljager botst met Tata SUV

Door: BV

In India raakte een MiG-27 van de luchtmacht betrokken bij een ongeval met een Tata Safari. De twee voertuigen bewegen zich in normale omstandigheden ver uit elkaars buurt voort, maar het gevechtsvliegtuig stortte neer door technische problemen en knalde daarbij achterop het voertuig. De piloot redde zich met z’n schietstoel en hoewel het vliegtuig neerkwam in een druk bevolkte buurt en na de auto ook nog een gevel ramde, werd op de grond niemand ernstig gewond.

Verouderd

De MiG-27’s van de Indische luchtmacht zijn verouderd. De toestellen van Russische makelij dateren uit de jaren zeventig en worden stilaan vervangen. Incidenten ermee zijn dan ook niet zo zeldzaam. De afgelopen 10 jaar viel er gemiddeld elk jaar één uit de lucht. Niettemin wordt het aanrijdingsformulier een pareltje, denken we.

Foto's: Twitter