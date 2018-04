Chris Evans ligt eruit bij Top Gear

Door: BV

In de voetsporen van de drie olijke vrienden treden bij Top Gear, terwijl zij zelf voor Amazon de nieuwe show The Grand Tour in mekaar steken, zou nooit een makkelijke klus worden. De producers van het meest succesvolle non-fictie programma ter wereld, huurden daarom een hele rits presentatoren in. Maar de nieuwe frontman, de vervanger voor Jeremy Clarkson zeg maar, dat werd Chris Evans.

Dieptepunt

Tegenvallende resultaten, flink wat kritiek op zijn roeperige presentatiestijl en recent ook problemen met copresentator Matt Leblanc, zorgen er nu voor dat zijn Top Gear-tijd ten einde is. Zondagavond haalde het programma slechts 1,9 miljoen kijkers - een dieptepunt in recente tijden. Evans besluit de eer aan zichzelf te houden en kondigde zijn vertrek aan in een tweet. Hij keert nu terug naar BBC radio.