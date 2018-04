​That was fucking scary

Door: ADD

De meest relaxte bestuurder ter wereld komt waarschijnlijk uit het Verenigd Koninkrijk. Christopher Telford reed met zijn Toyota Yaris en een actiecamera op 1 juni 2016 over een heuvelachtig landweg in Lancaster toen het gebeurde: Een BMW-bestuurder haalt net voor de heuveltop een VW Golf Variant in. Telford wordt dus geconfronteerd met een auto op beide rijbanen en om een botsing te voorkomen, stuurt hij naar rechts de weide in - waar helaas een laag stenen muurtje ligt. Net als in een actiefilm rijdt de Yaris zijwaarts het muurtje op, gaat over kop en blijft liggen op zijn passagierszijde liggen. Waarop de Brit cooltjes reageert met: "Okay, dat was verdomd griezelig."

Ongedeerd

Christopher Telford klimt na de crash uit het gebroken raam en informeert de bestuurder van de Passat: "Ik ben niet kwaad". Aan zijn stunt houdt Telford slechts een paar lichte verwondingen over. Maar zijn Yarisje, dat rust nu in vrede. Het YouTube-filmpje vind je hier.