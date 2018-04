Ford wrijft het er nog eens in

Door: BV

Exact een halve eeuw geleden realiseerde Ford een historische 1 - 2 - 3 op de 24-uursrace in Le Mans. Om dat te vieren werden de lichten van het hoofdkwartier in Dearborn (vlakbij Detroit) strategisch aangestoken om de WON LE MANS te etaleren (zie foto). En op één weerbarstig kantoortje op de 11de verdieping na, lukte dat volledig.

Vandaag zal Ford de overwinning vieren door dezelfde boodschap nog eens te herhalen. En het is natuurlijk niet zomaar een herdenking, want het bedrijf haalde ook dit jaar het ereschavot op de 24h van de Le Mans met de nieuwe Ford GT met nr. 68. Het team en de piloten zijn vandaag in Detroit en dat wordt op die manier nog eens extra in de verf gezet.