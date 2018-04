Ariël Atom wordt bloedsnelle hybride

Door: BV

De kleine, naakte Ariël Atom maakt gebruik van een Honda-motor om z’n pittige prestaties neer te zetten. De 2-liter viercilinder met 250pk zorgt ervoor dat de Spartaanse Brit in iets meer dan 3 seconden naar 100km/u kan sprinten. Hij weegt dan ook slechts 520kg. En er zijn inmiddels al een hoop nog extreme varianten. Zelfs een V8.

Met de motor van de Honda NSX

In een interview met het Britse blad Autocar stak Ariël-baas Simon Saunders echter niet onder stoelen of banken dat hij kwijlde bij het aanschouwen van de hybride aandrijflijn van de nieuwe Honda NSX. Die is goed voor 580pk. En, zo zei Saunders, “die kunnen we op de Atom gebruiken, wat ook zal gebeuren”. De prestaties van een hybride Ariël met dergelijk vermogen zijn moeilijk voor te stellen, maar er wordt niettemin gewoon aan gewerkt. Hij voegde er nog aan toe dat Honda natuurlijk voor een hybride koos omwille van de lagere uitstoot, maar dat het Ariël louter om het vermogen te doen was.