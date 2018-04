Vierdeurs Renault Megane is kleine Talisman

Door: BV

Zelden zagen we een automerk zoveel nieuwe modellen in een relatief korte tijdspanne introduceren dan dat Renault momenteel doet. Liefst acht auto's stelden de Fransen het afgelopen anderhalf jaar voor, deze nieuwe Mégane Sedan meegerekend. Renault heeft dan ook het jongste gamma op de markt en hopelijk is dat de verkoopscijfers aan te zien.

Zoals verwacht

De Mégane sedan is helemaal zoals je verwacht dat hij zou zijn: een wat kleiner broertje van de Talisman. Er zit een aparte lijn in de heupen, maar op veel meer karakter moet je als klant niet hopen. Aan de binnenkant is er overigens helemaal geen verschil, tenzij wat de koffer betreft. Daar kan 508l in.

Niet voor ons

Een compacte sedan is in onze contreien niet populair. Je hoeft dus ook niet naar de dealer te hollen als je er meteen een wil. Je zal moeten afzakken naar landen als Ierland, Polen en Turkije. Daar is de koetswerkvorm wel populair en staat hij ook in de catalogus.