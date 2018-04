De bekabeling in een Bentley Bentayga is bizar mooi

Door: BV

Een Bentley Bentayga zit van onder tot boven vol met gadgets en snufjes. De geluidsinstallatie heeft bijvoorbeeld tot 20 luidsprekers, er is airco met vier temperatuurszones, er zijn lasers, camera’s en radarsensoren, de zetels zijn elektrisch verstelbaar, geventileerd, verwarmbaar en kunnen je masseren. Er is een apart 48V-systeem voor de stabiliteitscontrole en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het geheel wordt door niet minder dan 90 processoren aangestuurd en in de gaten gehouden.

Zenuwstelsel

Al die snufjes moeten gevoed worden en dat betekent dat het elektrische systeem ze moet bereiken. De kabelboom kronkelt zich dan ook door alle hoekjes en gaatjes en vormt een patroon dat heel wat weg heeft van aders of zenuwen in een menselijk lichaam. Deze CAD-tekeningen die door Bentley zijn vrijgegeven, illustreren dat. Geen twee kabelbomen zijn gelijk, want het hangt af van wat de klant van extra’s aanstipt. Maar al die bekabeling is in elk geval zwaar. De bedrading kan ruim 50kg wegen.