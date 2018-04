Lamborghini Miura eert The Italian Job

Door: BV

The Italian Job uit 1969 wordt aanzien als één van de beste autofilms ooit. De prent zal voor altijd herinnerd worden vanwege de creatieve en zinderende achtervolging van Mini’s (niet toevallig in de kleuren van de Britse vlag) door de straten van Turijn.

The Italian Job

Maar in de openingscène is het een Lamborghini Miura die de show steelt. De sportwagen kronkelt zich daarin door de Italiaanse Alpen in een vanuit de cockpit gefilmde montage. De scène eindigt slecht voor de Miura (toen vervangen door een dummy, gelukkig), maar toen was al filmgeschiedenis geschreven.

Lamborghini deed het onlangs dunnetjes over - op het einde na - met twee Miura’s. En dat leverde de plaatjes in bijhorende fotospecial op. Helemaal in een stijl die bij de film zou passen. Meer weten over The Italian Job? Dan kan je in ons filmdossier terecht.