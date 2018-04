Californië zegt nein tegen nieuwe VW dieselgate-fix

Door: BV

In Europa zijn de oplossingen voor de sjoemeldiesels van Volkswagen zonder problemen goedgekeurd. Een software-update links, een nieuw plastic onderdeeltje van een paar cent rechts en de EU is tevreden, ook al lijkt het erop dat de diesels in kwestie nu nòg meer uitstoten. In Amerika ligt het echter even anders. Niet alleen werd daar ruim $ 14 miljard aan compensaties beloofd voor gedupeerde klanten (de Europeaan moet op z’n kin kloppen), maar de eerste oplossing voor de tweeliter diesel werd er gewoon weggelachen. En nu doet Californië hetzelfde voor wat het bedrijf wil aanvangen met de drieliter diesels die niet voldoen.

Belangrijke tekortkomingen

De experten die de oplossing analyseerde voor de Californische overheid, zijn niet mals. Die noemen de oplossing die Volkswagen voorstelt “vaag, onvolledig, substantieel onvoldoende en verre van in staat om de motoren voldoende zuiver te maken”. Het aantal motoren waarover dit gaat, verdeeld over modellen van VW, Audi en Porsche, blijft beperkt. In gans de VS gaat het om niet meer dan 85.000 wagens.