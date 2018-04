Motoren Opel gaan zwemmen

Door: ADD

Terwijl Fiats maritiem avontuur bepekt blijft tot het edel hout, leder en de blauwe lak van de 500 Riva Edition, duikt Opel echt het water in. De 2.0-liter dieselmotoren van de Duitse dochteronderneming van GM zullen voortaan op volle zee ingezet worden. Nieuwe afnemer is het Zweedse Cimco Marine AB.

Buitenboordmotor

Cimco Marine AB zal de centrale als buitenboordmotor met 200pk en 400Nm koppel aanbieden. Maar voor de Opelmotor in de buitenboordbehuizing verdwijnt, krijgt hij van de Zweden een dry-sump smering, een nieuwe riemaandrijving tussen de transmissie en propellers en een gesloten koelsysteem.

Beter dan benzinemotor

Geen enkele andere motor van deze soort heeft zoveel kracht, aldus Cimco-ceo Magnus Folin. Tegenover een aandrijving op benzine ziet de man extra voordelen in de langere onderhouds- en revisiecyclus, het geringere risico op brand en een makkelijkere brandstofbevoorrading, zelfs in de meest afgelegen havens. Daarnaast is de diesel als viertakt stiller dan een tweetakt benzine en dus ook aangenamer voor zowel passagiers als omwonenden.

Tenslotte wordt er ook op het brandstofverbruik bespaard. Tot 40 procent zou de diesel zuiniger zijn dan een benzinemotor, betogen de Zweden. Alleen mag je dat niet gaan vergelijken met een auto. Terwijl de 2.0 in de Insignia, Zafira of Cascada gemiddeld 6,0 tot 4,9 liter verbruikt, geeft Cimco op dat de buitenboordmotor meer dan 40 liter per uur lust.