Jankel Fox: de nieuwe jeep van het Belgische leger

Door: BV

Defensie nam vandaag de eerste lading nieuwe terreinwagens in gebruik. Daarmee worden de laatste exemplaren van de Volkswagen Iltis, die lang geen weerstand meer bood tegen modern wapentuig, vervangen. De vervanger is deze Jankel Fox. Een product van een Britse fabrikant dat gebaseerd is op de Toyota Land Cruiser al moet je heel goed kijken om die er nog in te herkennen.

Flexibel inzetbaar

De Fox is flexibel inzetbaar omdat hij niet meer dan 4.500kg weegt en met een helikopter getransporteerd kan worden en makkelijk aan te passen is voor specifieke doeleinden. Van troepentransport tot luchtafweergeschut. België kocht 108 exemplaren. De waarde van het contract is zo’n € 30 miljoen.