Porsche mag er niet voor iedereen zijn

Door: ADD

Ook al was het onwaarschijnlijk, toch hoopten vele Porsche-fans nog steeds dat er ooit nog eens een kleine (lees betaalbare) Porsche zou komen, zoals in de jaren '70 de "Volksporsche" 914. Maar het wordt niets. Michael Steiner, chef R&D in Zuffenhausen, heeft namelijk tegen het Duitse magazine "Auto, Motor und Sport" gezegd dat een een Porsche onder de Cayman 718 uitgesloten is.

Enkel sportief en exclusief

Ook een kleine SUV onder de Cayenne en Macan komt er niet. Steiner zei dat nieuwe modellen "tegelijkertijd sportief en exclusief" moeten zijn, enkel dan passen ze bij het merk.

Panamera Sport Turismo

In hetzelfde gesprek bevestigde Steiner dat de Panamera er als "Sport Turismo" komt. Hij beloofde "meer nut en bruikbaarheid - in het bijzonder voor gezinnen en recreatieve activiteiten." Wanneer en hoe precies de break uitgevoerd zal worden, liet hij nog niet los.