Nismo breidt gamma verder uit, diesel lonkt

Van de Juke Nismo hadden we al gehoord. Die mogen we binnenkort zelfs op het circuit enkele slagen van de zweep bezorgen; iets waar we absoluut geen neen tegen konden zeggen. Maar er staan nog modellen op stapel, klaar om van dat beetje extra te worden voorzien. In Japan presenteerde men een nog steeds brave Leaf Nismo, bij zit er misschien een snelle Qashqai in de bus.

Maar voor het zo ver is echter, komt de 370Z aan bod. Die ziet zijn vermogen stijgen van goed 330pk bij 7.000tr/min naar 344pk aan 7.400tr/min. De trekkracht gaat er slechts marginaal op vooruit, maar de gasrespons is beter en hij ligt een centimeter lager dan het standaardmodel. Bovendien wordt de 370Z Nismo dankzij de vele koetswerkaanpassingen evenzeer tegen het asfalt gedrukt als grote broer GT-R. En die kan met z'n 550 paarden heel wat neerwaartse druk gebruiken. Tot slot nog dit: Nissan neemt ook dieseldrinkers in overweging om de nichereeks te verrijken. En waarom ook niet. BMW doet het met de M-reeks en het potentieel van de moderne zelfontbrander werd inmiddels al meermaals bewezen. Ook op een afgesloten terrein. Nismo moet synoniem staan voor betaalbare prestaties en zal vooral ook vrouwen proberen te overtuigen.