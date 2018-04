Fantastisch: Bugatti Stratos

Door: BV

3D-designs zijn de jongste tijd een ware rage. Niet moeilijk, want ze zijn voor grafisch ontwerpers met een passie voor de automobiel een goedkope manier om zich bij de autoconstructeurs in de kijker te werken. Eerder deze week zagen we al een Audi R8-killer van BMW en een herboren Plymouth Roadrunner passeren. Twee staaltjes huisvlijt met een relatief hoog realiteitsgehalte. Ditmaal is het de Bugatti Stratos van de Franse computertekenaar Bruno Delusso en die heeft zich weinig aangetrokken van praktische beperkingen of beslommeringen. De vorm primeert en het lijnenspel is geïnspireert op die van de Bugatti Type 57 en Alfa Romeo 6C 2500 Mille Miglia. Veel te futuristisch om ooit op de weg te kunnen, maar een gastrol in een SF-prent zit er misschien wel in.