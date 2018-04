Schnitzer vergrijpt zich aan de Mini Cabrio

Door: BV

Tuner AC Schnitzer bouwde al z’n compenenten bovenop een Mini Cabrio JCW, maar natuurlijk hoef je je niet met het grootste geweld aan te bieden bij het bedrijf. De meeste opsmuk past net zo goed op versies met een motor waarvan de paardenstal wat minder ruim is. Het bedrijf is gevestigd in Aachen, je hoeft er niet eens zo ver voor gaan.

Wat biedt Schnitzer aan?

Wel, een frontsplitter om je Mini nog lager te doen lijken, een set sportveren die de auto ook daadwerkelijk 30 millimeter door de knieën laat zakken en ook een speciaal sportuitlaatsysteem prijkt op het palet. Die laatste kan zelfs uitgerust worden met een instelbare 'Track'-modi waarbij de inwendige kleppen voor heel wat extra decibels zorgen. Verder zijn er natuurlijk wielen uit de eigen keuken en wie een broertje dood heeft aan comfort gaat voor de 19 inch exemplaren met uiterst plat schoeisel. Nog meer? Jazeker, van aluminium voetpedalen tot zogeheten 'Technology & Design'-stickers. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil.

Motortuning

Ook motorisch kan AC Schnitzer voor extra pit zorgen. De Cooper zou erdoor naar 170pk stijgen, terwijl de Cooper S nadien over 235pk beschikt. Een mooie winst van 43pk. Maar dan de JCW-uitvoering. Die is met 231pk af-fabriek al niet mals, AC Schnitzer pept het topmodel echter met alle plezier op naar 265pk.