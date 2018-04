Minstens 606km/u snel: BMW Titan concept

Door: BV

Op twee wielen ging niemand ooit sneller dan 606km/u. Het record voor motorfietsen ligt er net onder. Maar de Turkse designer Mehmet Erdem denkt dat zijn BMW Titan dat wel beter kan. Maar het is, voor alle duidelijk, een onafhankelijk ontwerp. Het is niet eens duidelijk of de Duitsers hun toestemming gaven voor het gebruik van de logootjes.

Spectaculair design

Los daarvan, heeft Methmet de motorfiets getekend om het snelheidsrecord te breken. Spectaculair ziet het er alleszins uit, maar de designer gaat ook aan enkele belangrijke punten voorbij. Zo wordt er niets gezegd over de aandrijflijn die hij voor ogen heeft. En als je 606km/u wil halen dan zal je daar iets passends voor moeten verzinnen.