Weekend vol monsterfiles op komst

Door: BV

De jaarlijkse zomertrektocht bereikt het komende weekend één van z’n piekmomenten. Dat weten de mobiliteitsorganisaties VAB en Touring. Die verwachten monsterfiles op de Europese wegen.

Zaterdag wordt het ergst

Wie kan vertrekt best op vrijdag of stelt zijn vertrek uit tot maandag, zo klinkt het. Zaterdag wordt de ergste dag. VAB verwacht rond de middag bijna 1.000km file op Franse snelwegen, ondanks een rijverbod voor onder meer vrachtwagens. In Duitsland begint tegelijk de vakantie voor twee van de dichtst bevolkte deelstaten en Zwitserland viert aanstaande maandag z’n nationale feestdag waardoor heel wat inwoners er van een lang weekend kunnen profiteren.

Grote problemen worden daarom verwacht op onder meer de Route du Soleil, de A8 an A9 in Duitsland en de Zwitserse pijnpunten zoals de Gotthardtunnel.