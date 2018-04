Nieuwe Bristol is heel erg retro

Door: BV

Bristol is een traditionele Britse autobouwer. Eentje die auto’s maakte in het topsegment maar z’n behouden instelling wel eens verwarde met botweg verouderd en ouderwets. Het kleine bedrijf haalde het dan ook niet. En zelfs de spectaculaire Bristol Fighter - die nogal wat gemeen had met de Dodge Viper - kon het tij niet keren. Nu is het bedrijf echter terug.

Bristol Bullet Speedster

Bristol begon ooit als vliegtuigbouwer en dat moet de nieuwe creatie van het bedrijf aan te zien zijn. De Bullet Speedster is tegelijk erg modern - onder meer met z’n carbon koetswerk en z’n bij BMW aangekochte 4,8l V8 met 370pk - en erg traditioneel. Dat laatste moet vooral blijken uit de vormgeving, waar we ook wat van de Volvo P1800 in menen te herkennen, en de interieuraankleding ook al vind je er wel een modern navigatiesysteem met Bluetooth-functionaliteit.

Prestaties

Ja, die zijn al bekend. De topsnelheid is vastgesteld op 250km/u. Elektronisch afgeregeld, denken we dan. Het sprintje naar de 100-barrière neemt 3,8 tellen in beslag.