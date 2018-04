Mansory maakt Mercedes G500 4x4² nog extremer

Door: ADD

Tuner Mansory heeft het graag extreem. Hun jongste slachtoffer, de Mercedes G500 4x4², kreeg van de Duitsers naast de onontkoombare vermogensinjectie een meer expressieve uitstraling en nobeler interieur.

485pk en 700Nm

De af fabriek 422pk en 610Nm sterke V8 biturbo uit de G500 ontlokt Mansory door aanpassingen in de besturingssoftware van de motor en een sportuitlaatsysteem nog eens 63pk en 100Nm trekkracht extra.

Koolstof!

De op zich al niet discrete Mercedes G500 4x4² hoopt met een hele rits carbonopsmuk nog meer blikken naar zich toe te lokken. Onder andere de wielkastkappen, buitenspiegels, sierlijsten, motorkap en het dak zijn nu uit koolstofvezel. De eveneens met carbon verfijnde voorbumper kreeg ook extra LED-verlichting.

Minder zichtbaar is de uitgebreide herinrichting binnenin. Net als in het exterieur zwaait carbon hier de plak. Bovenop komen lederen zetels versierd met biezen en naden in het hemelsblauw van de lak. Een sportstuur en aluminium pedalen mochten natuurlijk niet ontbreken.