Klanten Audi zullen opties tijdelijk kunnen activeren

Door: ADD

Audi wil het voorbeeld van Tesla volgen. In de standaardmodellen van de Amerikaanse constructeur zitten veel opties die de klant moet laten activeren. Bijvoorbeeld de hoogteregeling op de ophanging of de bereikupdate. Allemaal uiteraard tegen betaling. In het Audi hoofdkwartier in Ingolstadt plant men nu een soortgelijke strategie, dat liet ceo Rupert Stadler in een interview met het Duitse tijdschrift "auto, motor und sport" vallen.

Naar wens

Anders dan bij de E-autofabrikant zullen Audirijders de extra's volgens eigen behoefte kunnen bijboeken. Stadler slaat al aan het dromen "Stel je voor, dat er waren al onze modellen een zetel bestaat die over alle vandaag bestelbare functies beschikt, dus koeling, verwarming, massage en alle mogelijke instellingen. Onze klant kan dan elk feature apart, naar behoefte en zelfs tijdelijk activeren en er voor betaalt er enkel voor als dat nodig is."

Volgens de Audibaas zal het nieuwe digitale aanbod, dat al in 2025 een aanzienlijk deel van de omzet moet uitmaken, ook bijvoorbeeld de laserlichten kunnen aanzetten of hulp bieden bij het vinden van een parkeerplaats.