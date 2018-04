Hackers zijn de nieuwe autodieven

Door: BV

De politie in het Amerikaanse Houston rolde een bende autodieven op die op korte tijd meer dan 30 auto’s van merk Jeep stalen. De auto’s werden de grens met Mexico over gebracht en op die manier ten gelde gemaakt. Maar stel je bij die bende geen scenario’s voor als in Gone in 60 Seconds. Het gaat om twee personen met een laptop die in staat waren de auto’s te hacken en ze op die manier te starten. Of ze daarvoor eerst moesten inbreken of ook de sloten konden ontgrendelen, is nog niet bekend.

Software maakt auto's makkelijk te stelen

Het is al niet meer de eerste keer dat FCA (Fiat Chrysler Automobiles) via software in de problemen geraakt. Afgelopen jaar bewees een zogeheten ‘ethische hacker’ nog dat hij in staat was om willekeurige auto’s van -alweer- Jeep te laten stilvallen, soms vanop duizenden kilometers afstand. FCA loofde inmiddels premies uit voor hackers die fouten in de software konden ontdekken, maar het brengt wellicht een pak meer op om met de auto's aan de haal te gaan.