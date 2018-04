Nissan toont nieuwe Bladeglider

Door: BV

Overal waar media samentroept vind je autobouwers die proberen wat van de aandacht naar zich toe te trekken. Het viel dus te verwachten dat er ook om en bij de Olympische spelen in Rio ergens wat autonieuws te sprokkelen zou zijn. En kijk, daar is Nissan met een nieuwe Bladeglider.

De Bladeglider heeft voorwielen die een pak dichter bij elkaar staan dan de achterwielen. Het merk experimenteerde daar al mee in 2012 voor de 24-uurs race van Le Mans. Daar viel het model erg op, maar sportief succes kon het niet scoren. Maar door al die aandacht was er een jaar later deze eerste Bladeglider-variant. En nu is er een tweede, die qua opzet dichter bij een productiemodel aanleunt.

Elektrisch aangedreven

Voor een echte productievariant willen we de adem niet inhouden. Zo ver komt het wellicht nooit. Maar er wordt niet uitgesloten dat de aandrijftechniek op een toekomstige Pulsar of Qashqai terug te vinden zal zijn. En dat zou reden tot jubelen geven. Dit exemplaar wordt immers voortgestuwd door twee elektromotoren van 177pk elk en een gezamenlijke trekkracht van 707Nm.

Drift-modus

Over de actieradius geen woord, maar de prestaties zijn aardig. Oké, de top van 190km/u doet niet echt dromen maar deze 1,3 ton zware concept rept zich wel naar 100km/u in 5 tellen. En er is een heuse drift-modus. Bij wie Nissan dat af heeft gekeken, is bekend.