Nissan pompt € 200 miljoen in Olympische spelen

Door: BV

Nissan is één van de hoofdsponsors van de Olympische spelen in Rio die momenteel plaatsvinden. Want het mag in de hoofden van de mensen dan allemaal om sportieve prestaties gaan, achter de schermen zijn het natuurlijk de centen die tellen. En als je je naam dan aan zo’n evenement wil verbinden, heb je maar beter de bankrekening om dat te doen. Nissans engagement kost ruim € 200 miljoen. Maar dat komt omdat het bedrijf ook erg ambitieus is.

De helft meer verkopen

Samen met partner Renault wil het z’n marktaandeel in het land de komende tijd met de helft optrekken. Het komende jaar wil Nissan alleen in Latijns Amerika al 50.000 Kicks aan de man brengen. Dat is deze compacte SUV. Nissan opperhoofd Carlos Ghosn wist de uitgave te verantwoorden met de wetenschap dat de investering ervoor zou zorgen dat de naamsbekendheid van Nissan er wel bij zou varen.