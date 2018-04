Meer technologie en nieuwe motor in de Range Rover MY2017

Door: BV

Land Rover is zo’n bedrijf dat z’n modellen permanent fris probeert te houden, ook tussen echte facelifts door. Zo wordt de Range Rover nu voorzien van een nieuw infotainmentsysteem dat we al kennen uit onder meer de Jaguar XE, nieuwe Jaguar XF. Dat is slimmer, sneller en heeft een 10” groot aanraakgevoelig display. Er is nu ook een cruise-control die rekening kan houden met de beperkingen op de borden die de camera achter de voorruit leest.

Nieuwe benzinemotor

Er komt ook een nieuwe zescilinder. Dat is de 3-liter V6 die debuteerde in de F-Type. Hier wekt die 335pk op, wat netjes tussen de zes- en achtcilinder diesels in is. Hij kan overigens aardig uit de voeten. De grote SUV kan ermee naar de 100 in 7,1 seconden.

SVAutobiography

Er is ook een nieuwe uitvoering. Die heet SVAutobiography ‘Dynamic’. De belangrijkste wapenfeiten daarvan zijn een stuggere ophanging en een met 8mm gereduceerde bodemvrijheid.