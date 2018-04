Openen en sluiten van meer dan 100 miljoen auto’s is kinderspel

Door: ADD

Is sleutelgate de opvolger van dieselgate? Een onderzoeksteam onder leiding van Flavio Garcia en David Oswald van de Universiteit van Birmingham zoekt naar zwakken plekken in de veiligheidssystemen van personenauto's en heeft nu tijdens een conferentie in het Amerikaanse Austin (Texas) bekendgemaakt dat ze een veiligheidslek in het systeem voor het openen en sluiten van de deuren en koffer bij zowat 100 miljoen auto’s wereldwijd ontdekt hebben.

De afstandsbediening voor de centrale vergrendeling systeem behoort vandaag de dag bij de overgrote meerderheid van de auto's tot de standaarduitrusting. De onderzoekers concentreerden zich echter vooral op Volkswagen omdat het de grootste autofabrikant van Europa is met een marktaandeel van meer dan 20 procent.

Te weinig paswoorden

En bij de Volkswagengroep stelden ze vast dat verscheidene modellen van de merken VW, Seat, Skoda en Audi 'kwetsbaar' zijn. Van de ongeveer 100 miljoen auto's die VW heeft verkocht sinds 2002 zijn er hoewel niet alle, waarschijnlijk zeer veel met het onveilige systeem uitgerust. De oorzaak van het probleem is bij VW zelf te zoeken. De Groep heeft namelijk meer dan 20 jaar een ontoereikend aantal verschillende paswoorden gebruikt waardoor hackers het veiligheidssysteem van de autosleutel kunnen omzeilen. En ze dus probleemloos in de auto kunnen inbreken.

Minder bij recente auto's

De Volkswagen Groep heeft ondertussen al toegegeven dat er met het veiligheidssysteem van hun oudere wagens een probleem is en dat die niet hetzelfde veiligheidsniveau hebben als hun huidige voertuigen.

Niet enkel VW

Ook bij andere constructeurs zijn er gelijkaardige veiligheidsproblemen vastgesteld, onder meer bij Citroën, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Peugeot en Renault.

Getroffen VW-modellen, bouwjaar 1995 - 2016