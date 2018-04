Kleine Volkswagens worden nu ook aangepast

Door: ADD

Volkswagen mag nog eens 460.000 extra auto's die zijn getroffen door het dieselschandaal aanpassen. VW liet gisteren in Wolfsburg weten dat de Duitse toezichthouder de voorgestelde aanpassingen goedgekeurd heeft. Het gaat om auto's met de kleine 1.2-liter motor, zoals de Volkswagen Polo en Seat Ibiza. Aan eigenaren wordt nu gevraagd om contact op te nemen met een dealer. Na de aanpassingen zullen de auto's opnieuw aan alle wettelijke bepalingen voldoen, beklemtoont VW.

Onzekerheid

Wat de 1.2-liter motor betreft, had VW eerder al in een brief aan de klanten geschreven dat ze eind mei met de aanpassingen zouden beginnen, maar later werd dit uitgesteld. Nog in dit jaar hoopt het bedrijf te starten met de conversie van alle gemanipuleerde dieselmodellen in Europa. Of VW daarin zal slagen (aanvankelijk was gepland om de hele operatie in 2016 afgerond te hebben), is nog maar de vraag.