Win een full-automadness-weekend op het Automotive Luxury Event

Door: BV

Op 19, 20 en 21 augustus wordt in Wortegem Petegem het Automotive Luxury Event 2016 georganiseerd. Beschouw het als een autosalon met een vijf sterren. De auto’s zijn er uit de hogere segmenten, er wordt weelderig met testritten gestrooid, je vindt er niet alleen het nieuwe blik maar ook tijdloze classic cars, er zijn premium cadeau’s en er wordt fijn gegeten en gedronken. De auto van z’n mooiste kant dus. Het programma en praktische informatie vind je hier.

En het wordt nog mooier. Want Auto55.be stuurt één lezer voor een full-automadness-weekend naar het Automotive Luxury Event. Dat omvat testritten (op basis van een wishlist), volledige toegang op zaterdag 20 augustus en zondag 21 augustus en een food & drankkaart waar niet minder dan 50 bonnetjes op staan.

Hoe kan je winnen?

Deelnemen aan deze wedstrijd is simpel. Je zoekt op de facebook-pagina van auto55.be de link naar dit item en liked / shared of comment erop. Een winnaar wordt willekeurig uit de deelnemers geloot. Succes!