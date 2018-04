645pk voor de V8 in de G-Klasse

Door: ADD

De AMG G 63 wekt sowieso al 571pk op. Als dat niet genoeg is, kan je overschakelen naar de 630pk sterke G-model met een twaalfcilinder. Alleen kost die je een bom duiten. "Goedkoper" is het dan om eens bij G-Power langs te gaan. De tuner drijft de AMG G 63 op tot 645pk en 900Nm. Onder de motorkap blijven evenwel acht in plaats van twaalf cilinders aan het werk.

Die extra power ontstaat dankzij de zogenaamde Bi-Tronik 5 V1-module. Na die software-behandeling brengt de 5.5-liter V8 biturbo 75pk en 140Nm meer op het asfalt. De sprint van 0 naar 100 legt hij zo in 5.3 seconden af. De AMG G 63 is een tiende van een seconde langzamer. Ook wat de topsnelheid betreft, legt G-Power de lat hoger. Als de snelheidswijzer in de AMG-versie bij 210 km/u blijft hangen, gaat hij in de G-Powermodel verder. Pas bij 250 km/u is het gedaan.

"Een koopje"

Als je weet dat een nieuwe G 63 AMG niet voor minder dan € 144.000 de deur uit gaat, dan lijken de € 7000 die G-Power nodig heeft voor zijn betere prestaties, bescheiden. Is je kredietlijnlijn dan nog niet uitgeput dan kan je bovendien ook de € 10.000 dure 23-inch velgen kopen die de tuner aanbiedt.