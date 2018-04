Ben Weyts wil verbod op radarverklikkers

Door: BV

Voor alle duidelijkheid. Een echte radardetector is in ons land al geruime tijd verboden. Dat zijn systemen die actief scannen op de signalen van een controle en vervolgens de bestuurder ervan op de hoogte brengen. In extreme gevallen verhindert die apparatuur zelfs een vaststelling door storingssignalen af te geven.

Coyote Radarverklikker

Wat wél toegelaten is, zijn radarverklikkers die de coördinaten van vaste flitslocaties opslaan. Iets wat een simpel navigatiesysteem ook al kan. En dan zijn er systemen of apps die ook toelaten dat je mobiele radars rapporteert en de locatie ervan met andere gebruikers deelt. De bekendste aanbieder daarvan is Coyote, dat in ons land nu al meer dan 1 miljoen gebruikers telt.

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts schaart zich achter een opmerking van VAB die, schijnbaar zonder onderzoek of peiling, claimt dat dergelijke systemen onveilige situaties in de hand werken. Daarom wil Weyts een verbod op alle radarverklikkers, van welk type dan ook. Het BIVV is het daar evenwel niet mee eens. Volgens die organisatie bevordert een systeem van het type Coyote net een veilig weggedrag.