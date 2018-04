McLaren MSO HS heeft 688pk

Door: BV

McLaren heeft, we zegden het al, een flinke lepel Porsche binnen. Niet dat de structuur of de achtcilinder wat gemeen heeft met de auto’s uit Stuttgart, maar de Britten vullen als de beste elke niche die je maar kan verzinnen. Deze MSO HS is zo’n voorbeeld. Er komen maar 25 stuks van (allemaal al verkocht trouwens) voor wie een afgeleide wil van de 675LT, maar meer het gevoel wil krijgen van de 650S GT3.

Vleugeltje hier, lipje daar

Aerodynamische hulpstukken moeten ervoor zorgen dat je steviger tegen het asfalt plakt. En ze bepalen de looks van de tweezitter. De motor werd ook wat krachtiger. 13pk om precies te zijn, voor een totaal van 688pk en 700Nm. En er wordt ook nog eens 40kg aan gewicht uitgespaard. Her en der. Van carbon koetswerkaccenten over een Alcantara bekleding (in plaats van leder) en zelfs een dunnere voorruit.