​Bosch was actief betrokken bij fraude VW

Bosch komt in de VS steeds meer in het middelpunt van het VW-uitstootschandaal te staan. Advocaten van getroffen eigenaars en dealers hebben er opnieuw beschuldigingen tegen de Duitse toeleverancier geuit.

Publiek geheim

Zij verwijten Bosch een "belangrijke rol" in de VW-manipulatie gespeeld te hebben. Volgens hen kan het niet anders dan dat het gebruik van de software voor illegale doeleinden een 'publiek geheim' voor de toeleverancier was.

Geen compromis

In tegenstelling tot VW wil Bosch het gesjoemel niet toegeven en zijn ze evenmin bereid een schikking met de eisers te treffen. De constructeur daarentegen heeft in de VS al een overeenkomst met de aanklagers gesloten: $ 15,3 miljard schadevergoeding zullen ze betalen aan de getroffen eigenaars en dealers. Als Bosch blijft weigeren om mee te werken, hangt hen in het ergste geval een proces boven het hoofd.