Elektro-elegantie van Maybach

De Mercedes Maybach Vision 6 had al geen geheimen meer. Tenminste, voor wat het uiterlijk van de tweezitter betreft. Maar wat er onder het 5,77m lange en 1,33m hoge koetswerk met vleugeldeuren huisde, dat wist nog niemand. Onder de twee meter lange kap kon met gemak een V12 gelepeld worden, maar de Duitsers gingen een andere weg op.

4 elektromotoren

Bij elk wiel zit er een elektromotor. Samen goed voor 750pk en ondanks een ongetwijfeld aanzienlijk gewicht ook nog voldoende om het honderdsprintje in 4 tellen af te maken. De top? Die is begrensd op 250km/u. De accu’s zijn groot, waardoor je in theorie tot 500km ver kan rijden. Is het sap op, dan kan je aan een snellaadstekker in 5 minuten voldoende bijtappen om weer 100km verder te rijden.

Concept

Mercedes maakt de Maybach Vision 6 om in de kijker te lopen op het Pebble Beach Concours D’Elegance komend weekend. Productie is uitgesloten.