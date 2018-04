Vanquish Zagato Volante net zo exclusief zonder dak

Door: BV

Op het Concorso D’Eleganza Villa d’Este pakte het Italiaanse stijlhuis Zagato uit met een unieke Aston Martin Vanquish. Een auto waarvan inmiddels is besloten dat zijn status als unicum wordt aangepast naar dat van een grote zeldzaamheid. Er worden immers 99 exemplaren van gebouwd. Maar omdat er ook daarna nog mensen met hun chequeboek stonden te zwaaien, staat er nu op het Concours D’Elegance van Pebble Beach een open variant ‘Volante’.

Nog eens 99 stuks

Dat er van deze creatie nog eens 99 exemplaren het levenslicht zullen zien, is al lang duidelijk. Omwille van het gewicht van de dakconstructie is hij een spat langzamer dan z’n gesloten broer. De 5,9l V12 met 600pk heeft 3,7 seconden nodig om de tweezitter naar 100km/u te katapulteren. Twee tienden langzamer dan de gesloten variant. De eerste exemplaren worden volgend jaar uitgeleverd, maar de kans dat je er ooit één in het wild spot, is miniem.