Tesla Model S P100D is de snelste auto die je kan kopen

Door: BV

De gefacelifte Tesla Model S is nu te koop met een 100 kWh sterk accupakket. En ja dat betekent dat deze comfortabele, ruime vijfdeurs met niet één maar twee koffers probleemloos in staat is je ingewanden tot moes te accelereren. De sprint naar 100km/u is gepiept in 2,6 seconden. Dat is Bugatti Chiron-territorium. En dat voor slechts een schijntje van de prijs. Niet dat iemand zal beweren dat je zo’n P100D, die in de VS $ 145.000 zal kosten, cadeau krijgt. Maar de prestaties zijn niettemin die van een auto die een veelvoud van de prijs kost. Of die gewoonweg veel minder auto is. Stijl Ariël Atom.

Rijbereik Tesla

Je kan ook verder. In theorie haal je er 613km mee. De Model X strandt op 542, want ook die kan per direct met de dikkere accu besteld worden. Die is minder snel, maar hij doet de sprint nog steeds in minder dan 3 tellen (met één tiende marge). En dat wil zeggen dat je er nog altijd een Audi R8 mee kan aftroeven.