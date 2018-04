Koop een namaak Porsche Macan voor € 17.000

Door: BV

Ja hoor, de Chinezen zijn weer bezig. Na de kopie van de Range Rover Evoque door Landwind, is er nu ook een namaak Porsche Macan te koop in China. Voor een zacht prijsje. Vergeet de minstens € 60.000 die je er moet neertellen voor het echte spul, deze heb je al voor € 17.000. De prijs van een VW Polo.

Niet voor het eerst

Zotye heeft overigens een zwak voor Europese SUV’s. Het bedrijf fabriceerde al een Tiguan look-a-like en heeft kopieën van de Audi Q3 en Q5 in de catalogus. Porsche zal wel weer juridische stappen proberen ondernemen, maar in China vingen de automerken die het eerder probeerden steevast bot, eender hoe flagrant het kopieergedrag wel was.