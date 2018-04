Maak je laatste rit in een Maserati Ghibli

Door: BV

Voor wie z’n allerlaatste rit niet zomaar bovenop de achteras van een dertien-in-een-dozijn Mercedes of Cadillac wil doen, heeft het Italiaanse bedrijf Ellena deze Maserati in de aanbieding. Ook deze Italiaanse koetswerkbouwer transformeert vooral auto’s met een ster op de neus voor dit doel, maar voor één keer wilden ze iets met meer stijl. En kijk, daar is een Maserati Ghibli die zich opmaakt voor een serene dienst aan mens en maatschappij.

Liever comfort en luxe?

Over de aanpassing zelf zijn niet al te veel details bekend, maar de motor is ongemoeid gebleven en het gewicht is flink toegenomen. Nu heeft zo’n Ghibli uit zichzelf al wel wat overschot. Wil je je laatste verplaatsing liever maken in comfort en luxe, dan is deze Rolls-Royce wellicht een goed alternatief.