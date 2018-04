Zo ziet een Lada er tegenwoordig uit

Door: BV

Bij Avtovaz, het moederhuis van Lada, zijn het tegenwoordig de Fransen van Renault en de Japanners van Nissan die de plak zwaaien. En die eersten zijn veruit het best vertegenwoordigd. Kwestie van de Dacia-stunt nog eens te herhalen in Rusland. Overigens worden daar ook flink wat Dacia-onderdelen (die op hun beurt dan weer van Renault komen) voor uit de kast gehaald.

Het moet er volgens de Fransen ook maar eens gedaan zijn met de gedateerde designs van Lada. En daarom is wat nieuws verzonnen. Een stijltaal die tegelijk modern moet zijn en ook nog eens de Russen moet aanspreken. Dat is de X-designtaal. Een drukke boel dus - al is sobere elegantie tegenwoordig nergens nog het credo.

Rijp voor productie

Uitpakken doet het Russische merk ter gelegenheid van het Autosalon van Moskou. Daar staan onder meer de Vesta Sport Concept en Cross Concept en de X-Ray Cross en X-Ray Sport. Variaties op bestaande modellen - de Vesta en X-Ray dus - die zo de productie in kunnen. Voor de aandrijving wordt een beroep gedaan op een relatief simpele 1.8l (zonder drukvoeding) in twee vermogensversies.

Concept car

Alleen de kanariegele XCode is nog een echt studiemodel. Dat moet illustreren welke richting het met die X-vormige plooilijnen op de flank in de toekomst zal uitgaan.