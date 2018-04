Citroën doet ouderwets futuristisch met CXPERIENCE

Door: BV

In oktober is er weer Autosalon in Parijs. Dat gebeurt om de twee jaar, want de beurs wisselt af met die in Frankfurt. Traditioneel willen de Franse merken daar, om voor de hand liggende redenen, flink uitpakken. Van Citroën weten we al dat het bedrijf de nieuwe C3 op de massa zal loslaten. En daar komt nu nog deze uit de kluiten gewassen concept car bij.

CXPERIENCE

De naam is natuurlijk een samentrekking van Citroën en experience, wat doet vermoeden dat het bedrijf eindelijk weer wat meer uit het vaatje van historisch DNA wil tappen. Wij zien er ook een verwijzing naar de Citroën CX in en met wat goede wil kan je daar ook in het uiterlijk van deze 4,85m lange limousine wat hints naar dat model vinden. Erg subtiel weliswaar.

Kijk maar in het futuristisch ogende interieur (met een 19 inch breedbeeldscherm). Daarin zit weer een stuurwiel met één enkele spaak. De nadruk ligt op ruimte en comfort. De wielbasis van 3 meter is bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van een Mercedes S-Klasse. En net als destijds (bij de CX) werd er flink naar de stroomlijn gekeken. Daarom zitten er ook camera’s in plaats van spiegels, in afwachting van een wetgeving die dat toelaat.

Op vlak van aandrijving is de Cxperience in elk geval bij de tijd. Het is een stopcontacthybride. De batterij levert 3,3 kWh wat voldoende moet zijn om 60km louter elektrisch te tuffen. Dan moet je je tevreden stellen met de 107pk van de elektrische centrale. Daarnaast zit er ook nog een benzine-eenheid die tussen 150 en 200pk kan bijsteken. De voorwielen worden bediend door de brandstofmotor (en gekoppeld aan een achttrapsautomaat) en de achterwielen worden door de elektrische aandrijving in beweging gezet.