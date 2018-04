Komt de Bugatti Galibier dan toch?

Door: BV

Het is bijna zeven jaar geleden dat Bugatti de 16 C Galibier concept toonde. Een erg ambitieus (wat anders?) project voor wat de snelste vierdeurs ter wereld had moeten worden. Toenmalige baas van het merk had er wel zin in en in 2011 volgde het groene licht voor het project.

Maar kort erna strooide een managmentwissel roet in het eten. Want de nieuwe baas hield er andere ideeën op na, en die stampte de Chiron er in een recordtempo door. Een auto waar overigens nog steeds behoorlijk wat exemplaren van te koop staan…

Inmiddels - je raadt het - werden de kaarten onder de hoge pieten weer herschudt, waardoor het nu weer de eerste chef is die het voor het zeggen heeft. Dürheimer heet de Duitse bedrijfsführer… en hij wil z’n Gallibier nu weer. Bij VW ligt inmiddels immers een nieuw onderstel in de kast dat er geknipt voor is. Bentley en Porsche zullen er ook gebruik van maken.

Nog meer keuzes

De Galibier wordt overwogen, maar er liggen nog drie andere opties op de tafel. ‘Strategische keuzes’, heet het. En dan weet je dat er ook een SUV bij zit.