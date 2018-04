Het is gedaan met de BMW Z4

Door: BV

De BMW Z4 ging in productie in 2009. En omdat de Duitsers van orde en structuur houden, wil dat zeggen dat het model er na een perfect gemiddelde cyclus van zeven jaar weer uitgaat. De laatste BMW Z4 liep eerder vandaag van de band. Met een knal, want de allerlaatste Z4 had een oranje kleur en had een drieliter zes-in-lijn met turbo onder de kap. Het had ook een viercilindertje kunnen zijn.

En waar blijft de BMW Z5

Van de Z4 bouwde BMW 115.000 exemplaren. In andere segmenten wordt voor zo’n aantallen de hand niet omgedraaid, maar in dit nichesegment is het verdienstelijk. Er komt dus een opvolger, die we ergens in de tweede helft van volgend jaar verwachten. En daar weten we al een paar dingen van…

Samen met Toyota

Ja, de Duitsers van ‘Freude am Fahren’ hebben de handen in elkaar geslagen met de Japanners wiens reputatie eerder het tegengestelde is. De Z5 (spyshots hier) zal wel BMW-motoren onder de kap krijgen, al is niet uitgesloten dat ze (in sommige versies) gepaard worden aan een hybride-systeem van Japanse makelij. Het stalen klapdak zal weer vervangen worden door een exemplaar in stof. Die modegril is immers voorbij.