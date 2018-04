Wauw, de Skoda Kodiaq heeft verticale verluchtingsroosters

Door: BV

De Skoda Kodiaq - een zevenzitter op het platform van de VW Tiguan - is eigenlijk al uitgelekt. Dat strooide ongetwijfeld roet in het eten van de zorgvuldig uitgedokterde teasercampagne voor de Tsjechische SUV, maar er blijft gelukkig ook nog altijd wat nieuws om te vertellen.

De grootste koffer in z’n klasse

Skoda’s SUV wordt een flink uit de kluiten gewassen exemplaar. 1,88m breed en 4,70m lang. Dan mag ook niet verbazen dat het bedrijf de grootste koffer in z’n klasse claimt. Voorts wordt er natuurlijk nog wat druk gedaan over een centrale display met ‘glas’-design dat natuurlijk ook weer gewoon in alle andere modellen van de VW-group komt. Dat is helder en functioneel dus ergonomisch verantwoord. En je kan er donder op zeggen dat het naar goede VW-traditie piekfijn en met kleine toleranties in elkaar zit. Het meest originele aspect van allemaal? Dat zijn de verticaal opgestelde verluchtingsroosters.