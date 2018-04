Elfjes saboteren wegenwerken in IJsland

Door: ADD

Bij de 320.000 inwoners van IJsland is het geloof in het bestaan van elfen nog stevig verankerd. Ze zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat de mythologische wezentjes verantwoordelijk zijn voor de rampspoed die de aanleg van een weg in Siglufjörður overkwam.

Door onheil getroffen

Vorige maand hadden wegenwerkers er een elfensteen onder een berg zand begraven en sindsdien gaat het er mis. Volgens de IJslandse krant "Morgunbladid" werd de weg ondermeer door enorme hoeveelheden modder overspoeld, viel een bouwvakker en verwondde zich, bulldozers weigerden plotseling dienst en een journalist zonk tot zijn buik in de modder en moest gered worden.

Elfenrots

Aanvankelijk had niemand aan de rots Álfkonusteinn gedacht, maar vorige week drong het stadsbestuur er bij de wegbeheerder toch op aan om de steen weer vrij te leggen en schoon te maken.