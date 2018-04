Weer een Koenigsegg minder

Door: BV

Eén van slechts zeven geplande Koenigsegg One:1 reed zichzelf vorige maand in frut op de Nürburgring. Een fabrieksauto overigens. De Zweedse fabrikant was aan het testen in een poging om er het ronderecord te breken en een foutje brak zuur op.

Koenigsegg CCX crash

Er werden net 50 exemplaren van de Koenigsegg CCX gecreëerd. Meer dan de One:1, maar nog altijd erg weinig. En er is er nu weer één minder. In het Mexicaanse Monterrey ging er één in het decor. Hard. De inzittenden moesten gehospitaliseerd worden. De Zweedse sportwagen gaat evenwel recht naar het kerkhof.