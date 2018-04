Van Zagato: MV Agusta F4Z

Door: BV

Een Japanse liefhebber van het Italiaanse stijlhuis Zatago had zin in een tweewieler met karakteristieke pennentrekken. En we kunnen wel stellen dat het niet de eerste Zagato is die hij koopt, want hij wist de design-firma te overhalen om een MV Agusta F4 te voorzien van een nieuwe koets. Speciaal voor hem, want er komt geen tweede exemplaar.

Zagato zorgde voor een andere tank, kuipwerk, uitlaat en inlaat. Het maakte Massimo Tamburini verantwoordelijk voor het ontwerp. Die had eerder al de Ducati 916 getekend.