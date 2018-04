Polestar-goodies voor Volvo S90 en V90

Door: BV

Eerder deze zomer introduceerde Volvo een Polestar performance package voor de XC90. En nu is dat er ook voor de S90 en V90.

Het pakket is volgens Volvo ontwikkeld samen met de racepiloten van Polestar Cyan Racing, maar daar moet je je niet te veel bij voorstellen. Het staat vooral goed om zo’n claims te maken. Wat er wijzigde onderhuids zijn bijna uitsluitend software-tweaks. De auto reageert wat agressiever op het induwen en loslaten van de het gaspedaal. Het vermogen van de eerste versie die als Polestar geleverd wordt, de D5 diesel, is mild opgetrokken. Die levert nu 240pk en 500Nm in plaats van 235pk en 480Nm. Elke extra pk kost je ongeveer € 200.