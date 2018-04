Audi presenteert de nieuwe A5 Sportback / S5 Sportback

Door: BV

Volgende maand stelt Audi op het Autosalon van Parijs de nieuwe A5 Sportback voor. Dat is nog steeds een vijfdeurs waaraan een snufje coupé is toegevoegd. Een zaak die vooral in de bolle daklijn tot uiting komt, terwijl Audi uiteraard ook een hoop kenmerken van de nieuwe Audi A5 overneemt.

Er zijn echter ook nog een hoop verschillen die zonder uitzondering subtiel van aard zijn. De koplampen zijn anders, de motorkap is niet identiek en je kan aan de achterzijde ook verschillen spotten in de staartverlichting.

Groter

De A5 Sportback staat op hetzelfde MLB platform als de Coupé (en de Audi A4), maar er is voor de gelegenheid wat aan de wielbasis gerokken. Die bedraagt 2,82m in plaats van 2,76m. Dat creëert meer ruimte voor de achterste inzittenden. Aan de binnenkant is het interieur 1,7cm langer dan bij z’n voorganger, maar omdat er wat intelligenter met de ruimte wordt omgesprongen kan het merk achteraan 2,4cm extra knieruimte claimen. En de schouderruimte werd 1,1cm breder. Tenslotte laat Audi weten dat er in de koffer 480l past.

Motoren

De nieuwe Sportback-familie is er al met een benzinemotor (2.0 TFSI) met 167pk en 270Nm. Van diezelfde krachtbron kan je trouwens ook nog varianten krijgen met 187pk en 320Nm en 248pk en 370Nm. En dat betekent dat elke A5 Sportback geleverd wordt met een viercilinder. Een zespitter is er wel, in de vorm van de 3.0l TFSI met net geen 350pk en 500Nm, maar die krijgt ‘S5’ op de kofferklep en dat is dus heel iets anders (niet echt).

Diesels

De diesels dan. Er is een 2.0 TDI en 2.0 TDI Ultra die beiden 187pk en 400Nm in reserve houden (het verschil zijn enkele grammetjes uitstoot). En hier heb je nog wat meer zescilinders: voor 214pk en 400Nm en 281pk en zo maar eventjes 620Nm stip je een drieliter aan.

Een buitenbeentje is er ook nog. De Audi A5 Sportback g-tron rijdt op e-gas, aardgas of benzine

En de prijs?

Aan de binnenzijde zien we erg veel A4 en A5 terug, zoals je zou verwachten. Met inbegrip van dat rechtopstaande display. Voor Belgische prijzen is het nog te vroeg. Maar de Duitse tarieven geven we je graag al mee. Erg veel verschil met de onze maken die immers niet. De instapper kost er € 37.800. En de S5 Sportback tik je er aan vanaf € 62.500.