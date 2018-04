Nieuwe Hyundai i30 moet iedereen bekoren

Door: BV

Hyundai heeft zoals aangekondigd z’n nieuwe - derde - generatie van de i30 voorgesteld. De vijfdeurs zal vervolgens debuteren op het Autosalon van Parijs dat eind deze maand de deuren opent.

Een Europese familie

De hatchback is slechts het begin van wat een hele i30-familie moet worden. En Hyundai benadrukt meteen dat hij is getekend, ontwikkeld en getest in Europa. En hij loopt ook hier van de band.

De i30 wordt 4,34m lang, 1,79m breed en 1,45m hoog terwijl beide assen op 2,65m van elkaar leven. Daarmee is hij 4cm langer, 1,5cm breder en ook 1,5cm minder hoog dan z’n voorganger. De wielbasis is identiek en dat betekent bijna altijd dat er wat van de onderliggende structuur wordt gerecycleerd. In de koffer past niet minder dan 395l (15l meer dan een VW Golf) en dat wordt 1.310l met de zetels plat.

Nieuw design

Een getrapte grille, dat is het nieuwste design-aardigheidje van Hyundai. Verder moet je de i30 nu ook herkennen aan z’n uitgesproken schouderlijn en een derrière met extra kleine lichtunits. Maar Hyundai steekt niet onder stoelen of banken dat de i30 in de eerste plaats een zo breed mogelijk publiek moet aanspreken. Je hoeft er dus niet op te rekenen dat het in het straatbeeld een opvallende verschijning wordt.

Aan de binnenkant zien we dat Hyundai zich ook heeft laten verleiden tot het monteren van een niet wegklapbare namaak-tablet. Standaard wordt dat 5” groot, maar wie zich laat gaan kan er ook eentje van 8” krijgen. Apple CarPlay en Android Auto zijn voorzien en er komt een draadloze oplaadfunctie voor slimme telefoons. Andere slimme technologie is er op veiligheidsvlak. Automatische noodrem, dodehoekwaarschuwing, een rijstrookassistent, automatische verstralers, adaptieve cruise-control… het is er allemaal.

Motoren

6 motoren zijn er in het totaal en de verdeling over benzine en diesel is evenredig. Een 1.4l met 100pk en 134Nm wordt de instapper. Erboven komt een 1-liter met driecilinders en een turbo met 120pk en 170Nm. Helemaal bovenaan het gamma vinden we voorlopig (was er is nog een extra pittige N-versie in de maak) een 1.4 met 140pk en 242Nm.

Diesels dan. Dat is een 1.6, maar je kan wel kiezen uit 3 vermogensversies. 95pk en 280Nm, 110pk en 280Nm of 136pk en 300Nm.

Een handgeroerde zesbak is standaard, maar een automaat met dubbele koppeling die 7 versnellingen telt, is optioneel op de krachtigste helft van de motoren.