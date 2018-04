Wie redt deze zeldzame BMW 3200 CS uit een schuur

Door: BV

De BMW 3200 CS was een auto van de oude stempel. Zelfs toen hij werd voorgesteld in 1961. Maar op vele vlakken is dat een goed ding. Hij had nog een apart chassis, rolde op een starre achteras en werd aangedreven door een V8. Erbovenop werd door grootmeester Bertone een slanke koets gedrapeerd. Niet meer dan 603 stuks zijn ervan gebouwd, dus het is een echte zeldzaamheid.

BMW 3200 CS te koop

Zo’n 3200 CS is dus best wel wat waard tegenwoordig, maar niet makkelijk te vinden. Maar in Duitsland is er een exemplaar opgedoken dat al decennia lang in een schuur leeft. Er is wat koetswerkrot links en rechts, terwijl het interieur eigenlijk nog in goede doen is. Op het ogenblik van dit schrijven tikt de vraagprijs niet eens € 19.000 aan, maar er zit nog een addertje onder het gras. De V8 met kopkleppen ligt er immers gedemonteerd naast. En volgens de verkoper is de auto 99% compleet. Lijkt goed, maar die laatste 1% kan je nog best wat kopzorgen geven.