Caterham Seven Sprint is aandoenlijk retro

Caterham viert 60 jaar Seven. En dat betekent dat er een speciale reeks komt van de iconische auto in een gelimiteerde oplage. Een écht gelimiteerde oplage. Niet zoals bij volumemerken die duizenden exemplaren proberen verpakken als een vorm van exclusiviteit. Nee, het gaat om exact 60 stuks.

Unieke kleurstelling

Onder de kap zit de 660cc drieclinder van Suzuki-origine. Amper 80pk sterk, maar laat je niet misleiden. Het pluimgewicht gaat nog steeds naar 100 in 6,9 seconden. De uitdossing is gebaseerd op een model dat in 1960 gelanceerd zou worden, maar nooit het levenslicht zag. De zes beschikbare kleuren zijn dan weer identiek aan die van het lanceergamma uit 1966. Andere aardigheidjes zijn de crèmekleurige wielen, de gepolijste wieldopjes, de specifieke achterlichten, een klassiek ogend instrumentarium en de rode binnenaankleding.