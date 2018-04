​VW gaat Polo in Afrika bouwen

Door: ADD

Meer bepaald in Kenia, in de stad Thika in de buurt van de hoofdstad Nairobi. Vanaf 2017 moeten er per jaar zo'n 5000 Polo Vivo van de band rollen. Naast Nigeria en Zuid-Afrika wordt het de derde productiesite van de Duitse autofabrikant in Afrika.

Positie in Afrika verstevigen

Met de uitbreiding van de Polo-productie wil het bedrijf zijn aanwezigheid op de Afrikaanse automarkt versterken. Eind 2015 hadden de Duitsers al aangekondigd meer te willen investeren in de nieuwe markten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika. De samenwerking met de Keniaanse plant vormt daarin de eerste stap. Wereldwijd telt de groep momenteel 119 productievestigingen.